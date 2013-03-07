В Одесі наклав на себе руки відомий у місті журналіст
10:21, 07 березня 2013Суспільство
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Сергій Шенкевич, що працював власкором видання «Одеса-Коментарі» й інформаційного агентства «Українські новини», покінчив із собою.
Шенкевич наклав на себе руки / Фото: Новий регіон
Про це повідомляє "Новий Регіон - Одеса".
За словами друзів загиблого, 29-річний Шенкевич вчинив самогубство у своїй квартирі. Згідно з однією з версій, причиною трагедії стала сварка з коханою.
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