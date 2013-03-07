У Миколаєві на Інгульському мосту повісилася дев'ятикласниця

Про це УНІАН повідомили в секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в Миколаївській області.

Як повідомляють у СЗГ, вранці 7 березня перехожі, які проходили по Інгульському мосту, побачили тіло молодої дівчини, що висить прямо на поручнях над водою, й відразу ж повідомили про це до міліції. Прибула на місце трагедії слідчо-оперативна група Центрального райвідділу міліції слідів насильницької смерті на тілі не виявила.

Як вдалося з'ясувати, дівчина – учениця 9 класу, сім'я – звичайна, нормальна. У кишенях її одягу правоохоронці знайшли передсмертну записку, в якій дівчина просить нікого не винити в своїй смерті.

Сьогодні слідчі опитали батьків загиблої. Подробиці трагедії та її мотиви поки невідомі, зазначили в секторі зв'язків із громадськістю.

Як вдалося з'ясувати журналістам сайту «Новости-N», записка, знайдена у загиблої, скоріш за все, була написана минулої ночі. В ній дівчина просила нікого в її смерті не винити, просила вибачення у батьків. Далі вона звернулася до подруг, попрощалася з ними, висловила надію, що все у них буде добре. З подальших міркувань про хороших і поганих людей можна зробити висновок про те, що дівчина опинилася наодинці у важкій для себе ситуації. Закінчується лист словами: «Ну от, всі вже заснули. Можна йти». На листі проставлено час написання - 21 год. 37 хв.

Згідно з інформацією «Новости-N», експерт визначив, що смерть настала приблизно між і 7.00 і 8.00 годиною ранку. Загиблу впізнали молоді люди – хлопець і дівчина, які йшли через Інгульський міст на ранкову пробіжку в парк «Перемога». За їхніми словами, дівчину звуть Юля, їй 16 років. Вона жила в селищі Соляні, в мікрорайоні «Північний», навчалася в 9-му класі школи № 64. Юля займалася спортивним веслуванням у спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі, цієї осені заняття спортом залишила.

У справі ведеться слідство.