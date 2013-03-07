На Одещині через торбу з пенсіями вбили листоношу

Як повідомляє офіційний сайт Головного управління МВС України в Одеській області, сьогодні вранці до Любашівського районного відділу міліції зателефонував житель с. Козачий Яр, який повідомив, що його 46-річна дружина напередодні пішла на роботу, і додому не повернулася.

Як встановило слідство, жінка працювала листоношею Козачеярського поштового відділення, і в день зникнення вона одержала в поштовому відділенні понад дві тисячі гривень для роздачі пенсії односельцям.

Тіло зниклої жінки з ознаками насильницької смерті виявили правоохоронці в полі між селами Козачий Яр і Катеринівка за 100 метрів від дороги. Поштарська сумка була порожня.

Проводяться слідчі дії.