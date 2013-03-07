"Студентський захист" написав Януковичу про молодіжну політику

Як повідомили УНІАН у Громадській ініціативі «Студентський захист», організації направили главі держави відповідне звернення.

У повідомленні нагадується, що 28 лютого Президент підписав указ «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» про утворення Міністерства молоді та спорту України.

Підписанти звернення висловили переконання, що реалізація державної політики щодо молоді повинна зайняти чільне місце у діяльності новоствореного Міністерства молоді та спорту України і вирішуватися саме молодими людьми.

«Практика діяльності міністерства останніх років та досвід іноземних держав підтверджує, що державна молодіжна політика координується окремо визначеним заступником міністра, як самостійний напрямок. На наш погляд, є необхідність призначення заступника міністра з питань молоді на підставі пропозиції від організованого молодіжного руху, утворити відповідні структурні підрозділи з питань реалізації молодіжної та дитячої політики з включенням до їх компетенції, в тому числі соціально значущих питань молоді», - наголошується у листі молодіжних та студентських організацій.

Вони нагадують, що досі не вирішеними залишаються питання створення Будинку молоді України та міжнародного молодіжного центру на його базі, Центру патріотичного виховання тощо. Всі ці питання були поставлені до виконання у дорученні Президента України щодо вирішення актуальних питань студентської молоді від 17 листопада 2012 року.

Звернення підписали керівники Національної ради молодіжних організацій України, Асоціації правозахисних організаторів студентів України, Кадрової спілки молодих політиків та управлінців, Всеукраїнської спілки молодих підприємців та бізнесменів, Національного студентського союзу, Спілки молодих державних службовців України, Української федерації молодих медиків, Асоціації інноваторів України, Молодіжного слов’янського форуму, Української спілки молодих депутатів, Ліги слов’янської молоді та інші.