На Тернопільщині від переохолодження помер чоловік
14:23, 10 березня 2013Суспільство
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На Тернопільщині від переохолодження помер 40-річний чоловік.
Чоловіка знайшли поблизу власного будинку / Фото : nter.net.ua
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України, трагедія сталася учора в селі Крутнів Кременецького району.
Чоловіка знайшли поблизу власного будинку. За попередніми даними, чоловік помер внаслідок загального переохолодження організму. При цьому встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння, через що, вочевидь, і заснув на вулиці.
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