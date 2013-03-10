На Тернопільщині від переохолодження помер чоловік

14:23, 10 березня 2013
Суспільство
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На Тернопільщині від переохолодження помер 40-річний чоловік.

Чоловіка знайшли поблизу власного будинку / Фото : nter.net.ua

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України, трагедія сталася учора в селі Крутнів Кременецького району.

Чоловіка знайшли поблизу власного будинку. За попередніми даними, чоловік помер внаслідок загального переохолодження організму. При цьому встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння, через що, вочевидь, і заснув на вулиці.

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