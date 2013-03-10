На Тернопільщині від переохолодження помер чоловік

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України, трагедія сталася учора в селі Крутнів Кременецького району.

Чоловіка знайшли поблизу власного будинку. За попередніми даними, чоловік помер внаслідок загального переохолодження організму. При цьому встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння, через що, вочевидь, і заснув на вулиці.