ДТЕК Ахметова у 2012-му році збільшив прибуток на 68%

Прибуток холдингу склав 5,9 млрд грн. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, консолідована виручка компанії у 2012 році подвоїлася - до 82,6 млрд грн з 39,6 млрд грн у 2011 році.

Також у повідомленні наголошується, що ДТЕК у 2012 році збільшив прибуток до вирахування податків (EBIDTA) порівняно з 2011 роком до 16,9 млрд грн з 10,3 млрд грн, або на 64,7%.

У 2012 році частка продажу вугілля становила 8,5% (проти 43,8% у 2011 році) від консолідованої виручки, частка оптового продажу електроенергії 37,2% (проти 26,2% у 2011 році), роздрібного продажу електроенергії - 44,6% (проти 29,0% у 2011 році), а продажу теплової енергії - 9,6% (проти 0% у 2011 році).

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Як раніше повідомляв УНІАН, ДТЕК у 2012 році збільшив видобуток вугілля на 65,3% – до 39,693 млн. тонн з 24,001 млн. тонн у 2011 році, а виробництво електроенергії на 55,8% до 51,383 млрд кВт/год - з 32,98 млрд кВт/год у 2011 році.

ДТЕК має намір вкласти до кінця 2018 року 23,3 млрд грн у модернізацію теплових електростанцій.

Модернізація пройде на всіх дев'яти ТЕС, що входять до складу «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Східенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».