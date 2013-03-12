ЗМІ: У слідчих з'явилася нова версія загибелі Паніна

Про це "Комсомольській правді" заявило джерело в правоохоронних органах. За його словами, медики не виключають, що актор помер від інсульту: Панін впав і, вдарившись, отримав травми голови, які в офіційних звітах фігурують як "синці". Є й інші ознаки, що вказують на цю недугу, але інформація не розголошується з етичних міркувань.

Втім, офіційних підтверджень ані цієї, ані інших версій поки немає. За словами представника Головного слідчого управління СКР у Москві Сергія Стукалова, офіційного висновку експертів слідство ще не отримувало.

- З урахуванням особи загиблого слідчі вирішили повністю відтворити картину події, - сказав Сергій Стукалов. - Необхідно провести ряд експертиз, для цього і було порушено кримінальну справу. Поки немає даних, що, крім Паніна, в квартирі знаходився хтось ще. Двері були зачинені зсередини, сторонніх слідів не виявлено. Але у актора, крім черепно-мозкової травми, зафіксовано кілька саден. Може, людина падала кілька разів, а може, його дійсно били. Експерти повинні змоделювати удари, отримані Паніним, або траєкторію його падінь. Крім того, належить ретельно вивчити записи відеокамери на під'їзді та інші дані.

За словами Стукалова, експерти в таких випадках зазвичай працюють не менше місяця. - У цьому випадку, можливо, результати будуть трохи раніше, - сказав представник СКР.