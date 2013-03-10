За фактом смерті Паніна порушено кримінальну справу

Головним слідчим управлінням Слідчого комітету РФ у Москві за фактом смерті актора Андрія Паніна порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.111 КК РФ (умисне завдання тяжкої шкоди здоров`ю, що спричинило через необережність смерть постраждалого).

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Рішення про порушення кримінальної справи було ухвалене у зв`язку з тим, що на голові Андрія Паніна виявлено декілька саден і черепно-мозкову травму. І попри те, що за картиною події слідчі не вбачають кримінального характеру смерті актора, про що свідчить і зачинені зсередини двері квартири і відсутність у ній слідів сторонніх осіб, а також попередній висновок експертів про те, що травма одержана внаслідок падіння з висоти власного росту, для встановлення всіх обставин слідству в рамках порушеної кримінальної справи необхідно провести комплекс заходів», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що зокрема призначено і проводяться судові експертизи, які зможуть дати остаточні відповіді і дадуть змогу встановити справжні причини смерті А.Паніна.

Як повідомляв УНІАН, знаменитий російський актор А.Панін помер у своїй квартирі в Москві. Тіло артиста виявили близько 11 годин ранку 7 березня. Одна з причин смерті - нещасний випадок. Актора виявили лежачим на підлозі в його квартирі, як вважають фахівці, він упав і ударився головою.

А.Панін народився 28 травня 1962 року в Новосибірську. У 1991 році він закінчив Школу-студію МХАТ і став актором театру імені А.П.Чехова.

У кіно А.Панін дебютував у фільмі ”По прямій”. Але першу популярність він здобув завдяки картинам ”Мамо, не горюй” режисера Максима Пежемського, ”Мама” Дениса Євстігнєєва, телесеріалам ”Каменська” і ”Кордон. Тайговий роман”.

Всеросійську популярність А.Паніну принесла роль у серіалі ”Бригада”. Також актор знімався в таких фільмах, як ”Шик”, ”Вершник на ім`я смерті”, ”Водій для Віри”, ”Бій з тінню”, ”Піжмурки”, ”Сволота” і багато інших. У 1999 році А.Паніна було удостоєно звання заслуженого артиста Росії.