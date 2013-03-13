МЗС евакуювало з Сирії ще 14 українців

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, літак МНС Росії Іл-62 приземлився сьогодні вночі в підмосковному аеропорту Домодєдово.

«Переліт здійснено з сирійського міста Латакія, на борту літака перебувало 14 громадян України, зокрема 9 дітей», - сказав співробітник консульського відділу при посольстві України в Москві.

За його словами, всі громадяни України будуть доставлені транспортом української дипломатичної місії в готель при посольстві України в Москві.

Він зазначив, що далі громадяни будуть направлені залізничним транспортом до місця постійного проживання в Україні – до Херсона, Запоріжжя, Одеси, Полтавської та Кіровоградської області. Проживання, харчування і проїзд до України забезпечує посольство України в Москві.

При цьому дипломат нагадав, що сьогодні здійснено другий етап евакуації громадян України через Москву. 20 лютого літаками МНС РФ до Москви було доставлено 10 громадян України.

«Завдяки вжитим МЗС України заходам з території Сирійської Арабської Республіки вже евакуйовано більш як 500 громадян України, які виявили бажання покинути територію цієї країни і повернутися на батьківщину. Зараз ця робота продовжується», - підкреслив він.

Дипломат, відповідаючи на запитання УНІАН, зазначив, що Анхар Кочнєва цим рейсом не прилетіла до Москви.