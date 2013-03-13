У Кабміні підняли пенсії ветеранам і підвищили розмір виплат до 9 травня

«Сьогодні на засіданні уряду багато уваги було присвячено питанням соціальної політики та захисту вразливих громадян. Всього було прийнято 11 соціальних рішень. І це - своєрідний рекорд за останній час», - повідомила Міністр соціальної політики України Наталія Королевська.

Вона також зазначила, що прийняті сьогодні рішення - це частина пакету з понад 70 соціальних пропозицій Мінсоцполітики, що напрацьовувалися з початку року. В цілому вони стосуються більше 2 млн. громадян.

Зокрема, за словами міністра, підтримано проект закону «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», яким передбачено збільшення щомісячної допомоги для дітей-сиріт з інвалідністю на 894 гривні - з 2420 грн. до 3314 грн. Ці зміни прямо передбачені соціальними ініціативами Президента.

У сфері зайнятості уряд затвердив порядок компенсації 50% єдиного соціального внеску роботодавцям, які створюють нові високооплачувані робочі місця. «За попередніми оцінками, прийняття цієї норми стимулюватиме додаткове створення більше 70 тисяч високооплачуваних робочих місць в рік», - повідомила Міністр.

Більше рішень - вісім - було прийнято щодо посилення соціального захисту найбільш вразливих категорій громадян - інвалідів, ветеранів, малозабезпечених сімей. Серед них - підвищення мінімальних пенсій інвалідам війни II-III груп та учасникам бойових дій, яким виповнилось 85 років. «З 1 травня 2013 року ні в одного учасника бойових дій у період Великої Вітчизняної війни, якому виповнилося 85 років, пенсія не може бути меншою 2548 грн.», - зазначила міністр.

Також збільшена щорічна разова грошова допомога до 5 травня на 2013 рік ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань - в середньому, на 10%. «Для прикладу, інвалідам війни I групи передбачається виплатити разову допомогу в розмірі 2415 гривень - на 215 гривень більше, ніж у 2012 році», - підкреслила Наталія Королевська.

Крім того посилено соціальний захист осіб, які постраждали на виробництві. «З березня 2013 року щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві зростуть у середньому на 180 гривень - з 1210 до 1390 грн.», - сказала глава Мінсоцполітики.

Серед інших рішень, прийнятих сьогодні, міністр відзначила спрощення порядку надання субсидій. Відтепер люди отримають можливість брати довідки про доходи в одному місці - в Пенсійному фонді.