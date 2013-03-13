Потерпілим на виробництві збільшили страхові виплати

17:10, 13 березня 2013
Суспільство
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З березня в Україні підвищать страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей.

Міністр соціальної політики України Наталія Королевська на засіданні Кабміну

«З березня 2013 року щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві зростуть на 14,9%. А середній розмір виплат зросте на 180 грн – з 1210 до 1390 грн. На ці цілі в 2013 році потрібно майже 500 млн грн», – сказала Міністр соціальної політики України Наталія Королевська за підсумками засідання Кабміну.

Відповідне підвищення, за словами міністра, торкнеться більше 300 тисяч шахтарів-інвалідів, а також інших потерпілих на виробництві та членів їх сімей.

Окремо Королевська зазначила, що прийняті сьогодні соціальні рішення Кабміну є частиною пакета з понад 70 пропозицій Міністерства соціальної політики, розроблених з початку року.

В цілому пропозиції в соціальній сфері Мінсоцполітики, підтримані на сьогоднішньому засіданні уряду, стосуються понад 2 млн українців. На їх реалізацію з державного бюджету та бюджету фондів соціального страхування буде направлено більше 2 мільярдів гривень.

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