Потерпілим на виробництві збільшили страхові виплати

«З березня 2013 року щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві зростуть на 14,9%. А середній розмір виплат зросте на 180 грн – з 1210 до 1390 грн. На ці цілі в 2013 році потрібно майже 500 млн грн», – сказала Міністр соціальної політики України Наталія Королевська за підсумками засідання Кабміну.

Відповідне підвищення, за словами міністра, торкнеться більше 300 тисяч шахтарів-інвалідів, а також інших потерпілих на виробництві та членів їх сімей.

Окремо Королевська зазначила, що прийняті сьогодні соціальні рішення Кабміну є частиною пакета з понад 70 пропозицій Міністерства соціальної політики, розроблених з початку року.

В цілому пропозиції в соціальній сфері Мінсоцполітики, підтримані на сьогоднішньому засіданні уряду, стосуються понад 2 млн українців. На їх реалізацію з державного бюджету та бюджету фондів соціального страхування буде направлено більше 2 мільярдів гривень.