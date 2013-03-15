«Укравтодор» у 2012 році взяв з бюджету 10 мільярдів

Про це сказано у фінансовому звіті відомства, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» за 15 березня 2013 року.

Як повідомляється у звіті «Укравтодору», на оплату праці співробітникам, а також на оплату послуг зв'язку, комунальних послуг і енергоносіїв у 2012 році витрачено 9,9 млн. грн.

При цьому обсяг залучених кредитних ресурсів у 2012 році становив 2,5 млрд грн. Серед них два кредити від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку - один на суму 101,698 млн. грн, спрямований на ремонт дороги Київ–Чоп, і один на 1,5 млрд грн, спрямований на реалізацію проекту поліпшення доріг на під'їздах до Києва, а також кредит від Світового банку на суму 923,378 млн. грн, спрямований на реалізацію коштів щодо безпеки руху і підвищення якості доріг, сказано в опублікованому звіті.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України розробило проект Державної цільової програми розвитку доріг загального користування на 2013-2018 роки, вартість якої становить 264 млрд грн.

Джерелами бюджетного фінансування дорожньої галузі в Україні виступають акцизний податок з нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти, транспортні засоби і шини до них, а також плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Загальний обсяг надходження коштів із зазначених джерел до спеціального фонду держбюджету для дорожнього господарства в 2013 році запланований у сумі 15,9 млрд грн, тоді як потреба становить більш як 36 млрд грн.

Всього на фінансування "Укравтодору" в 2013 році передбачено 23,9 млрд грн, з них 15,565 млрд грн - на дорожні роботи, 8,4 млрд грн - на погашення кредитної заборгованості.