В Одесі збудують оглядову вежу
02:15, 16 березня 2013Суспільство
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В Одесі збудують оглядову вежу. Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та зв'язку з громадськістю Одеської міської ради.
Згідно з повідомленням, оголошено архітектурний конкурс на кращий проект оглядової вежі для огляду міського й природного ландшафту.
Його проводять управління архітектури та містобудування Одеської міської ради й Одеське обласне відділення Національної спілки архітекторів України.
Конкурс пройде з 18 березня до 20 травня 2013 року.
Для нагороди авторів трьох кращих конкурсних проектів передбачено грошові премії.
У конкурсі можуть взяти участь професійні архітектори, скульптори, дизайнери, проектні організації, авторські колективи архітекторів, студенти та викладачі архітектурно-художнього інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури.
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