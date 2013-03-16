В Одесі збудують оглядову вежу

02:15, 16 березня 2013
Суспільство
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В Одесі збудують оглядову вежу. Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та зв'язку з громадськістю Одеської міської ради.

Згідно з повідомленням, оголошено архітектурний конкурс на кращий проект оглядової вежі для огляду міського й природного ландшафту.

Його проводять управління архітектури та містобудування Одеської міської ради й Одеське обласне відділення Національної спілки архітекторів України.

Конкурс пройде з 18 березня до 20 травня 2013 року.

Для нагороди авторів трьох кращих конкурсних проектів передбачено грошові премії.

У конкурсі можуть взяти участь професійні архітектори, скульптори, дизайнери, проектні організації, авторські колективи архітекторів, студенти та викладачі архітектурно-художнього інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури.

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