В Україні досі без світла - 150 населених пунктів

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, протягом 15 березня та в ніч з 15 на 16 березня внаслідок несприятливих погодних умов - сильні снігопади, хуртовини, шквалистий вітер - через спрацювання систем захисту ліній електропередач у семи областях сталося знеструмлення 319 населених пунктів, в тому числі 61 населений пункт – частково.

На тему: Через негоду обмежено рух на автодорогах у п'яти областях України

Станом на 14:00 16 березня залишалися знеструмленими 152 населених пункти, а саме: у Волинській області – 39 населених пунктів, у Львівській області – 45, у Тернопільській області – 11, у Житомирській області – 30, у Київській області – 11, у Рівненській області – 10 та в Івано-Франківській області – 6 населених пунктів.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго.