Померла естрадна зірка 1990-х Оксана Хожай

Про це повідомляє газета «Сегодня».

Як відомо, в серпні в О.Хожай діагностували рідкісну хворобу - синдром Шегрена. Це складне захворювання з ураженням ендокринних залоз та іншими гормональними відхиленнями. Вона довгий час перебувала у лікарні та страждала на сильні болі.

Друзі 48-річної співачки намагалися зібрати гроші на її лікування, але це не допомогло.

О.Хожай була однією з найвідоміших виконавиць кінця 1990-х. Вона випустила два успішних альбоми у 1993-му та 1995-му роках, а її пісні постійно потрапляли до національних хіт-парадів.