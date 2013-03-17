Померла естрадна зірка 1990-х Оксана Хожай
18:41, 17 березня 2013Суспільство
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Естрадна зірка 1990-х Оксана Хожай померла 17-го березня у столичній лікарні швидкої допомоги.
Оксана Хожай померла
Про це повідомляє газета «Сегодня».
Як відомо, в серпні в О.Хожай діагностували рідкісну хворобу - синдром Шегрена. Це складне захворювання з ураженням ендокринних залоз та іншими гормональними відхиленнями. Вона довгий час перебувала у лікарні та страждала на сильні болі.
Друзі 48-річної співачки намагалися зібрати гроші на її лікування, але це не допомогло.
О.Хожай була однією з найвідоміших виконавиць кінця 1990-х. Вона випустила два успішних альбоми у 1993-му та 1995-му роках, а її пісні постійно потрапляли до національних хіт-парадів.
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