Росія дає зрозуміти, що ЄС біля української труби їй небажаний

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні сказав Постійний представник РФ при Європейському Союзі, Надзвичайний і Повноважний Посол Володимир Чижов у ході прес-конференції в Москві.

"Щодо консорціуму, то Росія запропонувала Україні двосторонній формат. Я знаю, що раніше була ідея тристороннього консорціуму - за участю європейської сторони. На сьогодні ми не бачимо доданої вартості від включення третьої сторони", - сказав В.Чижов.

Дипломат також підтвердив вагоме значення української ГТС в європейській політиці. "Звичайно, газотранспортна система України - це важлива частина гарантування енергетичної безпеки Європи", - сказав він.

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В.Чижов також додав, що незаперечним є і факт необхідності її модернізації.

"Наскільки надійні, наприклад, насоси Сумського заводу, які працюють ще з радянських часів, - це питання до експертів", - сказав він.

За інформацією В.Чижова, Росія готова взяти на себе питання модернізації української ГТС в рамках майбутнього консорціуму.

"Щодо самого проекту модернізації ГТС, то нам він бачиться як предмет діяльності пропонованого двостороннього консорціуму", - сказав він.