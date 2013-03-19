Азаров каже, що втомився чекати пропозиції ЄС щодо української труби

Європейський Союз досі не продемонстрував готовності до участі у тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ. “Тристоронній консорціум, перш за все, залежить від третьої сторони. Ми готові, Росія готова. Де та третя сторона?... Де ж ваша підтримка, Європейського Союзу, ось цієї форми співпраці з управління ГТС? Ми вже три роки чекаємо. Скажіть, скільки нам ще чекати. Рік, два, три, скільки ще?”, - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що упродовж трьох років переговорів від ЄС не надійшло жодної конкретної пропозиції з цієї теми. “Ось ви говорите, ви там акуратніше з Росією. Так? Ну, давайте пропозиції. Якщо ви дасте нам пропозиції, ми будемо готові обговорювати цю пропозицію з російською стороною. Але ж ви не даєте такі пропозиції. Ви нам просто говорите, що треба б створити”.

При цьому він підкреслив, що на сьогодні питання модернізації ГТС необхідно вирішувати в найкоротші терміни. “Ми підійшли до тієї точки, коли треба рішення прийняти”, - сказав прем'єр-міністр.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи можна вважати, що рішення про двосторонній консорціум практично ухвалене, М.Азаров сказав: “Рішення буде тоді, коли буде підписана відповідна угода”.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня на прес-конференції Президент України Віктор Янукович висловив переконання, що Європа повинна брати участь у модернізації української газотранспортної системи. В.Янукович також підкреслив, що Україна повинна гарантувати Європі стабільний транзит газу, і для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна модернізуватиме свою ГТС.

Україна не виключає можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Поки що розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою за величиною в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) -1449.