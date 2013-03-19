Арбузов: У 2012 році експорт сільгосппродукції збільшився на 38,4%

Такого результату вдасться досягти завдяки реалізації Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Про це сьогодні, під час брифінгу, повідомив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов.

«Динаміку зростання товарообігу ми спостерігаємо вже не перший рік. Вже в 2014 році експортна виручка від аграрного сектора економіки повинна скласти 22 мільярди доларів. І це притому, що економіка ряду країн-партнерів поки характеризується рецесією. Тому зараз саме час розвивати аграрний сектор нашої країни», − зазначив Сергій Арбузов.

Досягти такого результату вдасться завдяки Програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Саме цей стратегічний документ передбачає виконання низки завдань, стимулювати розвиток, в тому числі і аграрного сектора.

«Сільське господарство − це один з головних напрямків, по яких повинна рухатися наша держава. І у нас є значний потенціал. Тому сьогодні розроблено багато програм підтримки сільського господарства», − підкреслив перший віце-прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що в 2012 році, в порівнянні з 2011-м, експорт сільськогосподарської продукції збільшився на 38,4%.