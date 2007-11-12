“Жигулі” зіткнулися з мікроавтобусом: троє загиблих, троє поранених

У Київській області поблизу селища Бородянка через зіткнення “Жигулів” з мікроавтобусом загинули троє людей, ще троє зазнали травм.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків із громадськістю МВС України, 33-річний житель селища Буча не впорався з управлінням власної автомашини “Жигулі”, виїхав на смугу зустрічного руху транспорту, де допустив зіткнення з мікроавтобусом “Фольксваген”, який перевозив 18 пасажирів. В результаті аварії водій легкової автомашини та дві його пасажирки загинули, а водій і дві пасажирки мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження.

Загалом за дому працівники Державтоінспекції зафіксували 231 дорожньо-транспортну пригоду, під час яких 37 осіб загинули та 321 - травмовані.