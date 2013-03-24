Завтрашній вихідний кияни відпрацьовуватимуть 13 квітня

У Києві та Київській області робочий день з понеділка 25 березня перенесено на суботу 13 квітня.

Про це з посиланням на віце-прем`єра Олександра Вілкула повідомляє його прес-служба.

«З метою подолання наслідків стихійного лиха, яке сталося 22-23 березня 2013 року, а також раціонального використання робочого часу урядом України прийнято рішення рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій Київської області та м. Києва (за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта») перенести у порядку і на умовах, встановлених законодавством, для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочі дні з понеділка 25 березня на суботу 13 квітня», - зазначив О.Вілкул.

Спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні визначає Національний банк.

Крім того, керівникам підприємств, установ і організацій усіх форм власності рекомендовано виділити автомобільну техніку для ліквідації наслідків стихійного лиха.

Головам Київської обласної та міської держадміністрацій дано розпорядження забезпечити облік транспортних засобів для ліквідації наслідків стихійного лиха.

«Мінекономрозвитку, Мінфін, Міноборони, МВС, Мінрегіон, Мінінфраструктури, Київська обласна та Київська міська держадміністрації повинні подати узгоджені пропозиції щодо відшкодування витрат, пов’язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету”, - наголосив віце-прем`єр.