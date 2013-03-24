У Києві та області понеділок оголосили вихідним
13:10, 24 березня 2013Суспільство
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25 березня у столиці та Київській області для працівників бюджетної сфери оголошено вихідним днем.
Київ продовжать чистити від снігу
Понеділок, 25 березня, у Києві та Київській області оголошено вихідним днем для працівників бюджетної сфери, окрім медичних установ та структур, що задіяні у подоланні наслідків негоди.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, таке рішення за пропозицією КМДА було прийнято сьогодні під час урядової селекторної наради щодо проведення заходів, спрямованих на подолання наслідків стихійного лиха в областях України, що постраждали у зв’язку з безпрецедентними снігопадами.
Приватним підприємцям також рекомендують оголосити 25 березня вихідним днем в установах недержавної форми власності.
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