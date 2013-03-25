У Київводоканалі заявляють, що встановили походження жовтих плям на Дніпрі

У Київводоканалі заявляють, що встановили походженняжовтих плям на Дніпрі. Як повідомляється в поширеному прес-релізі, це "шуга, утворення якої властиве у передпаводковий період".

Зокрема Київводоканал інформує про наступне: "У зв’язку з занепокоєнням щодо появи жовтих плям на Дніпрі у лабораторіях Київводоканалу провели аналізи проб річкової води, а також шматків жовтого льоду, який наразі вкрив поверхню Дніпра.

Результати досліджень підтвердили, що якісні показники дніпровської річкової води та розтопленого льоду – майже ідентичні та перебувають у межах визначених норм.

Жовто-коричневий лід, що вкрив Дніпро – це шуга, яка утворюється щороку у передпаводковий період. Грудки крихкого льоду з'являються на поверхні річки за температури близької до 0 °C і набувають відтінку річкової води, каламутність та кольоровість якої у цей період значно підвищується".

Такої ж думки дотримується Державне агентство водних ресурсів України, яке наразі підтвердило висновки Київводоканалу.

Раніше Київводоканал повідомляв, що різких відхилень, які не притаманні паводковому періоду, у показниках річкової дніпровської та деснянської води не спостерігається. Усі показники води, яка надходить на очисні споруди, перебувають в межах визначених норм.