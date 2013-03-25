У київських дитсадках працюють чергові групи, медики також вийшли на роботу

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, зазначивши, що працюють і медичні установи та структури, задіяні у подоланні наслідків негоди.

Рішення про оголошення 25 березня вихідним днем було прийняте вчора під час урядової селекторної наради щодо проведення заходів, спрямованих на подолання наслідків стихійного лиха в областях України, які постраждали у зв’язку з безпрецедентними снігопадами.