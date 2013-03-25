У київських дитсадках працюють чергові групи, медики також вийшли на роботу
09:45, 25 березня 2013Суспільство
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У дитячих садках столиці запрацювали чергові групи, незважаючи на те, що сьогоднішній день у Києві та Київській області оголошено вихідним для працівників бюджетної сфери.
У дитсадках Києва працюють чергові групи / Фото : kindergarden27.blogspot.com
Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, зазначивши, що працюють і медичні установи та структури, задіяні у подоланні наслідків негоди.
Рішення про оголошення 25 березня вихідним днем було прийняте вчора під час урядової селекторної наради щодо проведення заходів, спрямованих на подолання наслідків стихійного лиха в областях України, які постраждали у зв’язку з безпрецедентними снігопадами.
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