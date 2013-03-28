На Кіпрі готуються до відкриття банків

Сьогодні банки Кіпру розкриють свої двері для клієнтів. Центробанк країни вже поповнив свої запаси готівки, а кіпріоти націлилися на штурм відділень, повідомляють Вести.ру.

Тим часом в Греції філії трьох кіпрських банків - Bank of Cyprus, Laiki і Greek Bank - відкрилися ще напередодні. Тисячі людей прийшли у відділення, щоб дізнатися про долю своїх вкладів.

Правда, масового зняття грошей не спостерігалося. Грецькі вкладники відчувають себе набагато спокійніше, ніж власники кіпрських депозитів. По-перше, ці дочірні структури днями викупив стабільний грецький банк Pireus. По-друге, на депозити, які були відкриті в грецьких філіях, заходи, погоджені для Кіпру, не поширюються. Зараз на рахунках в грецьких відділення кіпрських банків лежить 15 мільярдів євро.

Це 10% від загального обсягу депозитів у Греції. На самому Кіпрі чекати спокою від вкладників не варто. Але навіть при всьому бажанні зняти багато грошей їм не вдасться. Влада острова на найближчі 7 днів ввели жорсткі обмеження на рух капіталу. Наприклад, сума грошових переказів за кордон не повинна перевищувати п'яти тисяч євро на місяць. Туристи, які захочуть покинути острів, зможуть вивезти не більше 3 тисяч. Також забороняється переводити у готівку чеки. Обмеження поширюються на всі банківські рахунки, незалежно від валюти.