У Ялті вночі горів колишній кінотеатр «Сатурн»

Сьогодні о 3.10 у Ялті на даху двоповерхової будівлі колишнього кінотеатру «Сатурн» виникла пожежа.

О 4.50 пожежно-рятувальними підрозділами пожежу було локалізовано, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС у Криму.

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