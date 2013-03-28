У Ялті вночі горів колишній кінотеатр «Сатурн»
08:28, 28 березня 2013Суспільство
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Сьогодні о 3.10 у Ялті на даху двоповерхової будівлі колишнього кінотеатру «Сатурн» виникла пожежа.
Причина пожежі встановлюєтьс / Фото: kianews.com.ua
О 4.50 пожежно-рятувальними підрозділами пожежу було локалізовано, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС у Криму.
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