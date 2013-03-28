Укроборонпром хочуть перетворити в підрозділ Мінпромполітики

"Міністерство промислової політики вже створено, але поки не ясно, чи будуть підконтрольні йому підприємства, які зараз входять в концерн" Укроборонпром ", - повідомив в ході засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його словами, досить багато провідних підприємств області входять у концерн, і для регіону це важлива проблема. Губернатор також зазначив, що неясним залишається питання фінансування роботи концерну за рахунок перерахування йому 20% прибутку підприємств. "Виходить, чим краще працюєш, тим більше платиш?" - зазначив Добкін.

Як повідомляє Городской Дозор, за його словами, було б доцільно всі промислові підприємства підпорядкувати одному міністерству, яке і буде лобіювати для них замовлення і госфінансування, а не забирати те, що вони заробили. "Я зі свого боку вже підготував відповідний лист до Кабміну, який візується і буде надісланий. Нехай, наприклад, окремим блоком, окремим департаментом в Мінпромполітики буде підрозділ, який буде курувати оборонні підприємства ", - зазначив Добкін.

Довідка. 24 грудня президент України Віктор Янукович своїм указом створив Міністерство промислової політики України. Міністерство створено шляхом реорганізації Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном. Агентство було створено на базі ліквідованого Міністерства промполітики і проіснувало два роки - з грудня 2010 р.

Ряд харківських підприємств висловили свої побажання новоствореному міністерству. У 2012 р. промислові підприємства Харківської області реалізували продукції на 60,4 млрд. грн. Це на 3,5 млрд. грн. більше, ніж у 2012 р. Прибутково працювало 63,8% промислових підприємств.