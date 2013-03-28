У Рівному стріляли у директора мережі меблевих магазинів

Правоохоронці Рівненської області шукають невідомого, який 27 березня у Рівному стріляв у директора мережі меблевих магазинів «Маркет меблі» Мирона Мочарного.

Як повідомила УНІАН співробітник сектору зв’язків з громадськістю УМВС України в області Олена Дудко, з приводу інциденту відкрито провадження за ч.1 ст.125 Кримінального Кодексу України. Дані про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань МВС.

За словами правоохоронців, незнайомець у медичній масці зустрів 50-річного М.Мочарного приблизно о 17 год. біля меблевого салону на вул. Соборній.

Нападник назвав прізвище бізнесмена, коли той виходив з автомобіля, перепитав, чи це дійсно він. Коли почув ствердну відповідь, то дістав зброю кілька разів вистрілив у підприємця, скинув маску і втік.

Потерпілого було відразу ж доставлено у міську центральну лікарню, де йому надали необхідну медичну допомогу, діставши з тіла дві кулі. Зважаючи на те, що поранення були непроникаючими, його у той же день відпустили додому.

У правоохоронців є підозра, що стріляли зі зброї, «схожої на пневматичну», хоча остаточну відповідь має дати експертно-криміналістична експертиза.

«Хоча спочатку повідомлялося, що пострілів у підприємця було зроблено три, відповідно до кількості поранень (два у живіт і одне в ногу), однак зараз можна зробити висновок, що пострілів було не менше п’яти. Нападнику було приблизно 25 років», - зазначила О.Дудко.

Нині правоохоронці відпрацьовують кілька версій замаху на директора мережі меблевих магазинів, не виключено, що напад зроблено з мотивів підприємницької діяльності.