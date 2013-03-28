В уряді планують утеплення «хрущовок» і «брежневок»

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул, відповідаючи на запитання, яким чином уряд має намір модернізовувати застарілий житловий фонд.

“Шлях - це комплексне утеплення. Якісна термомодернізація відбудеться тільки тоді, коли утеплений дах, утеплений підвал, стіни та енергозберігаючі вікна. Шлях - це тільки термомодернізація”, - наголосив О.Вілкул.

За його словами, у питанні модернізації застарілого житлового фонду Україна буде використовувати досвід Німеччини, Чехії та Словаччини.