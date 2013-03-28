Fitch сумнівається, що Газпром зробить Україні знижку на газ

Російський газовий монополіст «Газпром» навряд чи найближчим часом погодиться на істотні цінові поступки для НАК «Нафтогаз України», оскільки спотова ціна на природний газ у Європі на тлі збереження холодної погоди залишається високою. Про це йдеться в повідомленні міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, переданому агентству УНІАН.

«Думка Fitch підкріплюється недавніми заявами голови правління «Газпрому» Олексія Міллера про те, що ціни для України є досить помірними порівняно з поточними спотовими цінами в Європі. Тому агентство вважає, що перспективи підписання нової угоди про ціни на газ між «Газпромом» і «Нафтогазом» наразі обмежені, якщо тільки Україна не піде на істотні поступки», - сказано в повідомленні агентства.

При цьому Fitch як і раніше розцінює фінансові позиції і ліквідність «Нафтогазу» як дуже слабкі. «Нещодавно «Нафтогаз» оголосив про угоди на розробку родовищ сланцевого газу з Royal Dutch Shell і на будівництво заводу СПГ з одним західним партнером, що потенційно є позитивним для профілю бізнесу компанії, у міру того як Україна прагне диверсифікувати джерела отримання газу, сконцентровані в Росії. Проте для здійснення цих проектів потрібно буде кілька років. Як наслідок, агентство не враховує їх як позитивний чинник у прогнозах щодо «Нафтогазу», - зазначають у Fitch.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється щоквартально. У лютому 2013 року, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, середня митна ціна на імпортний газ для України знизилася порівняно з січнем на 1,5% - до 419,7 дол. з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна в лютому 2013 року істотно скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, унаслідок чого розмір оплати за газ істотно скоротився - до 162 мільйонів доларів, тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд доларів.

Зазначимо також, що 25 березня голова «Газпрому» Олексій Міллер, відповідаючи на запитання журналістів про обгрунтованість скарг України на високі ціни на російський газ, заявив, що Україна не витримає спотових цін на газ, які нині у Великобританії перевищили ціну газу для України майже вдвічі.

Разом з тим, 28 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров в рамках офіційного візиту до Угорщини заявив про те, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини. Україна і Угорщина обговорюють можливість транспортування до України газу з Європи в обсязі до 10 млрд кубометрів.

Раніше українська влада заявляла про плани у 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд куб. м.