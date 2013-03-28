У Тернополі застрелився міліціонер

Як повідомляють у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Тернопільській області, сьогодні, 28 березня, близько 7 години ранку в приміщенні відділення міліції по вулиці Коновальця помічник оперативного чергового, застосувавши табельну зброю, заподіяв собі смертельне поранення в голову.

За попередніми даними, старший прапорщик міліції вчинив самогубство.

За фактом суїциду проводиться розслідування.