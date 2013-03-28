Суд конфіскував в українця 606 тисяч доларів та на стільки ж оштрафував
Суд конфіскував в українця незадекларовані 606 тисяч доларів та оштрафував на аналогічну суму.
Апеляційний суд Київської області залишив без змін постанову Бориспільського міськрайонного суду, який за порушення митних правил конфіскував у громадянина України валюту в сумі понад 606 тисяч доларів і наклав стягнення у вигляді штрафу в 100% вартості товару.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, саме ці кошти правопорушник вивозив з України до Республіки Білорусь, не задекларувавши належним чином. Згідно з українським законодавством, фізична особа може ввозити на територію України та вивозити за її межі без письмового декларування митному органу готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро.
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Вказана постанова Бориспільського міськрайонного суду була оскаржена правопорушником митних правил, проте з урахуванням позиції прокуратури області в судовому засіданні залишена без змін.
Цим самим забезпечено надходження в дохід держави валюти в повному обсязі та штрафу у розмірі 100% вартості товару.