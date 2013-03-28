Суд конфіскував в українця 606 тисяч доларів та на стільки ж оштрафував

16:22, 28 березня 2013
Суспільство
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Суд конфіскував в українця незадекларовані 606 тисяч доларів та оштрафував на аналогічну суму.

Чоловік поплатився за власну зухвалість

Апеляційний суд Київської області залишив без змін постанову Бориспільського міськрайонного суду, який за порушення митних правил конфіскував у громадянина України валюту в сумі понад 606 тисяч доларів і наклав стягнення у вигляді штрафу в 100% вартості товару.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, саме ці кошти правопорушник вивозив з України до Республіки Білорусь, не задекларувавши належним чином. Згідно з українським законодавством, фізична особа може ввозити на територію України та вивозити за її межі без письмового декларування митному органу готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро.

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Вказана постанова Бориспільського міськрайонного суду була оскаржена правопорушником митних правил, проте з урахуванням позиції прокуратури області в судовому засіданні залишена без змін.

Цим самим забезпечено надходження в дохід держави валюти в повному обсязі та штрафу у розмірі 100% вартості товару.

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