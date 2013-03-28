Віце-прем'єр: у суботу буде ще одне випробування погодою

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виїзного засідання у Харкові колегії Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України заявив віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул.

“У Києві одна з найскладніших ситуацій. По-перше, 60 см снігу, по-друге, об’єктивно була присутня недооцінка прогнозів, ситуації з боку комунальних служб міста Києва”, - сказав О.Вілкул.

Він зазначив, що зараз вивчаються дії кожного керівника. Віце-прем’єр не виключив можливості ухвалення кадрових рішень: “Ми зараз проводимо детальний аналіз за кожним підрозділом, за кожним керівником. Ви знаєте, що низка кадрових рішень у Києві вже прийнята у зв’язку з ситуацією, яка склалася”.

Водночас О.Вілкул відзначив якісну роботу комунальних служб місцевої влади та Державної служби з надзвичайних ситуацій у західних регіонах України, де наприкінці минулого тижня також були сильні снігопади.

За словами віце-прем’єра, оцінка дій керівництва регіонів буде надана комплексно - у тому числі після проведених заходів із протидії можливим паводкам.

За його словами, на сьогодні у 5 областях України є проблеми з прочищенням стічних колекторів та зливових каналізацій.

О.Вілкул наголосив на необхідності активізації роботи в цьому напрямку.

“У суботу об 10-й – 11-й ранку пройде перехід температури через 0 і стрибкоподібне підвищення до +4, потім до +10. Буде інтенсивне танення снігу. Це буде ще одне випробування, яке дасть нам погода, й оцінка, яку дадуть нам люди”, - підкреслив О.Вілкул.