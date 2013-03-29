На Донеччині еколог за 20 тисяч гривень «закрив очі» на незаконну вирубку

На Донеччині працівники Управління боротьби з організованою злочинністю затримали працівника районної екологічної інспекції області, який вимагав від директора приватного підприємства 20 тис. грн хабара.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Встановлено, що посадовець вимагав хабар за видачу дозволу на обпилювання та вирубку дерев та непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення екологічного законодавства.

Еколога затримано в момент одержання частини хабара.

Йому загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна, зазначається в повідомленні.