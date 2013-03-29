На Донеччині еколог за 20 тисяч гривень «закрив очі» на незаконну вирубку
10:22, 29 березня 2013Суспільство
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На Донеччині затримано працівника екологічної інспекції, який вимагав 20 тис. грн хабара.
Посадовець вимагав хабар за видачу дозволу на обпилювання та вирубку дерев / Фото : groupua.org
На Донеччині працівники Управління боротьби з організованою злочинністю затримали працівника районної екологічної інспекції області, який вимагав від директора приватного підприємства 20 тис. грн хабара.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.
Встановлено, що посадовець вимагав хабар за видачу дозволу на обпилювання та вирубку дерев та непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення екологічного законодавства.
Еколога затримано в момент одержання частини хабара.
Йому загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна, зазначається в повідомленні.
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