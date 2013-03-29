Через завтрашній сніг у Києві відмінять сільськогосподарські ярмарки

У Києві через негоду скасовано заплановані на завтра сільськогосподарські ярмарки.

Традиційні сільськогосподарські ярмарки, заплановані на 30 березня в Києві, скасовані. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Управління внутрішньої торгівлі та побуту. Проведення ярмарок скасовано у зв’язку Проведення ярмарок скасовано у зв’язку з несприятливими погодними умовами, зазначили в КМДА.

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