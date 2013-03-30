У Попова розповіли, де транспорт їздить, а де стоїть

В Києві ускладнено рух громадського транспорту на деяких ділянках, повідомила УНІАН прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, наземний громадський транспорт працював у штатному режимі і на маршрути було направлено 100% запланованого рухомого складу, проте є затримки у русі транспорту. Через перешкоди, що створюють покинуті приватні автомобілі ускладнено рух на бульварі Шевченка у напрямку площі Льва Толстого, на просп. Свободи, 1-А у напрямку вул. Північної, просп. Свободи до вул. Маршала Гречка. Також через незадовільне прибирання снігу ускладнено рух по вул. Монтажників, просп. Червонозоряному в районі вул. Кіровоградської, біля станції метро «Петрівка», по вул. Чорнобильській, Уборевича, Вернадського, Сошенка.

Столична влада звернулась до киян з проханням негайно повідомляти про проблемні місця до Контактного центру Києва за номером: 15-51 (цілодобово).