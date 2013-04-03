Німецький постачальник України пояснив, що бере газ "з портфелю"

Про це йдеться в повідомленні компанії RWE, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Газ поставлятиметься з нашого газового портфелю, який містить газ із різних джерел. Потенційні поставки не пов'язані з окремим джерелом живлення», - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що угода з НАК «Нафтогаз України» є для RWE комерційною угодою.

«Вона є, перевага для нас, розширенням нашої клієнтської бази іншим великим європейським газовим гравцем», - сказано в повідомленні.

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Як раніше повідомляв УНІАН, голова "Газпрому" Олексій Міллер поставив під сумнів заяву України про початок реверсних поставок газу до країни з Європи, оскільки, на його думку, в цих поставках передбачається використовувати російський газ.

О.Міллер також висловив сумнів, що Україна зможе купувати газ на спотових торгових майданчиках у Європі.

28 березня під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

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Україна та Угорщина обговорюють можливість транспортування в Україну газу з Європи обсягом до 10 млрд кубометрів.

Раніше Україна заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд кубометрів газу й скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

Україна в січні 2013 року імпортувала 43,5 млн куб. м природного газу, що купується в німецької компанії RWE й поставляється за реверсною схемою через Польщу.

Із 1 листопада минулого року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується в німецької компанії RWE й поставляється за реверсною схемою в Україну через Польщу.