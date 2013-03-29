Азаров подякував Президенту Угорщини за «газовий прорив»

Прем’єр-міністр Микола Азаров подякував Президенту Угорщини Яношу Адеру за надання Україні можливості реекспортувати газ, придбаний на європейських спотових ринках.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну України, про це прем’єр заявив під час зустрічі з Президентом Угорщини.

«Україна протягом багатьох років вела важкі переговори з нашими сусідами, і тільки Угорщина вирішила це питання, забезпечивши прорив в енергетичній незалежності України», - сказав М.Азаров.

Водночас глава уряду зазначив, що на прохання угорської сторони Україна може збільшити в 2-2,5 рази експорт електроенергії до Угорщини, забезпечивши відповідні потреби цієї країни.

Прем’єр-міністр України зазначив, що під час офіційного візиту до Угорщини у нього відбулися конструктивні й плідні переговори з вищим керівництвом держави.

Також сторони обговорили питання екологічного захисту у Карпатському регіоні та можливості розвитку туризму в українських Карпатах. При цьому Президент Угорщини зазначив, що в Україні надзвичайно мальовнича природа, зокрема в басейні річки Тиса. На його переконання, Україна має великий потенціал для розвитку туризму, у тому числі водного.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня під час офіційного візиту до Угорщини М.Азаров заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

Україна та Угорщина обговорюють можливість транспортування до України газу з Європи в обсягу до 10 млрд кубометрів.

Раніше українська влада заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд куб. м.