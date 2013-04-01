ЗМІ: Україна з Європи віртуально реекспортує газ Газпрому

"Газ переходить кордон (російсько-український - ред.) і тут же повертається назад в Україну його новим власникам", - повідомило джерело Коммерсанта-Україна в Міненерго.

Тобто, НАК "Нафтогаз України" закуповує газ у Європі за схемою, описаною раніше главою Газпрому Олексієм Міллером.

Але "ми не бачимо в цьому ніякого порушення закону", - заявив співрозмовник видання в українському міністерстві.

За його словами, це підтверджує, що ціна російського палива для України завищена, тому що газ "Газпрому", викуплений у Європі після перетину українського кордону, "обходиться "Нафтогазу" на 7% дешевше", ніж прямий імпорт з Росії.

Реверсний газ з Європи в січні коштував "Нафтогазу" $390 за 1 тис. кубометрів, пише видання, в той час як ціна "Газпрому" - $406.

Україна почала реверсні поставки з Польщі за контрактом з німецькою RWE в кінці минулого року. У листопаді-грудні 2012 року "Нафтогаз" закупив у RWE 52,7 млн кубометрів і ще 46,7 млн - в січні цього року.

Минулого четверга прем'єр Микола Азаров, будучи в Будапешті, оголосив, що "Нафтогаз" починає реверсні поставки газу з Угорщини, причому обсяг поставок з Угорщини може досягти 4,2 млрд кубометрів.

У сукупності мова може йти про 5 млрд кубометрів експорту з Європи, що становить 12% від контрактних зобов'язань "Нафтогазу" перед "Газпромом" за take-or-pay і 20% від фактичних обсягів купленого українською компанією у Росії за минулий рік.

Експерти стверджують, що схема законна.

"Права "Газпрому" на транспортований газ закінчуються якраз на прикордонних газовимірювальних станціях, де російський газ переходить у власність європейської компанії. Оскільки в Євросоюзі дозволений реекспорт газу, що враховується і в європейських контрактах "Газпрому", новий власник має повне право продати газ в яку завгодно країну, включаючи Україну", - стверджує глава East European Gas Analysis Михайло Корчемкін.