За ремонтом доріг у Києві можна буде спостерігати онлайн

За ремонтом доріг можна буде спостерігати онлайн. У Києві запустили сайт remcontrol.com.ua, де мешканці міста зможуть публікувати фотографії ям на дорогах, а «Київавтодор» зобов'язується протягом тижня надати фото відремонтованої ділянки.

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Судячи з даних сайту, на квітень владою заплановано відремонтувати 45 655 кв. м, в роботі знаходяться 27 221 кв. м, завершено ремонт лише 9335 кв. м доріг, повідомляє Сегодня. Всього потребують ремонту 91 030 кв. м міських вулиць.

«Ліквідація ям на дорогах була призупинена у зв'язку зі снігопадом. Зараз сніг стрімко тане, і вже з вівторка ми відновили цю роботу практично по всіх районах столиці. Вчора була використана перша партія асфальтобетону - 90 тонн. У середу ще отримаємо 200 тонн. Тобто роботи по ліквідації ям будуть виконуватися в посиленому режимі », - пояснив Василь Мельниченко, головний інженер «Київавтодору».