Попов пояснив про сніг і асфальт, закликавши зрозуміти, в який час живемо

Про це він заявив в ефірі Шустер LIVE.

"Що роблять люді нормальні, коли біда? Вони об'єднуються. Давайте подивимося, що у нас сьогодні насправді. Насправді ми тільки погане зараз показуємо. У нас уже сформована така думка про Київ (…), що ні пройти ні проїхати", - сказав Попов.

"Так я вам скажу всім, що за півтори доби, максимум дві, в Києві була поновлена життєдіяльність повністю. Повністю. І в цьому брало участь більше 20 тисяч людей – це і військові, це і міністерство надзвичайних ситуацій, це і житлово-комунальне господарство… люди не спали по декілька ночей. А де на центральних каналах, хотів би я запитати, хоч одну людину показали цю. Хоч одну, а тільки хаять, хаять, хаять. Кінець кінців, це що нас об'єднує?" - обурився він.

"Чому ми маємо таку ситуацію? Тому, що ми за всі роки незалежності не відбудували місцеве самоврядування. У нас немає навіть основної основи її – фінансової. Ви запитайте у будь-якого мера міста, коли останнім часом були придбані ті чи інші дорожні механізми. Кажуть, зійшов асфальт. Люди, ну ви що, з неба впали? Ми цей асфальт клали 20-30 років тому. Він відпрацював три норми. Ви що від нього хочете? І в цьому винна сьогоднішня влада… Ну совість то майте врешті-решт!", - продовжив голова міської держадміністрації.

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"Щодо місцевого самоврядування і об'єднання (тут депутати присутні, до уряду звертаюсь, тих, хто керує сьогодні регіонами і містами) ну, давайте об'єднаємося, давайте вирішимо одне, невеличке, але саме головне питання. Давайте дамо ресурс на місцеве самоврядування, і тоді будете з нас питати, чому з десяти сніжинок одна впала на землю, і ми будемо за це відповідати", - цитує Українська правда.

"Тоді ви будете в нас питати, чому у нас не спрацювала техніка, якої у нас немає, і таке інше. А сьогодні ми маємо таку ситуацію, яку маємо, і я б не шукав винних, давайте думати, як з неї вийти. Тому, що завтра може повторитися. І точно так буде, а може ще й гірше. Хто би що не казав, система спрацювала, і я дуже вдячний, наприклад військовим, МВС, МНС. Без них би Київ не впорався з цим. Немає техніки, яка би могла допомогти. У військових – і то в обмеженій кількості", - додав він.

"Колеги, якщо ми любимо Київ і Україну, давайте об’єктивно до цього відноситися. Критика – це правильно, я цю критику сприймаю, і треба владу критикувати, тому, що вона повинна працювати краще і краще… Але давайте ж бути в тому числі об’єктивними і розуміти, в який час ми живемо і як ми живемо…", - заявив Попов.

"Незважаючи на те, що всі ЗМІ знали про це (наближення снігопадів), але дали інформацію тільки одиниці, в даному випадку, комунальні (ЗМІ)", - підкреслив чиновник.