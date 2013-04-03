В Україні зросла кількість випадків фізичної агресії щодо журналістів

11:15, 03 квітня 2013
Суспільство
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За останні чотири роки кількість випадків застосування фізичної агресії щодо журналістів в Україні зросла у шість разів.

НМПУ

За останні чотири роки в Україні кількість випадків застосування фізичної агресії щодо журналістів - побиття, залякування, незаконні затримання, обшуки, грабежі та знищення майна і професійного обладнання - зросла у шість разів: з 31 випадку в 2009 році до 180 випадків у 2012 році.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Незалежної медіа-профспілки України, про це йдеться в маніфесті «За дотримання в Україні прав людини та законності щодо прав журналістів, засобів масової інформації, забезпечення права на вільний доступ до інформації та свободу слова», направленому керівництву України.

Зокрема, у маніфесті зазначається, що за 2012 рік, кількість порушень прав журналістів, зафіксованих моніторинговою групою НМПУ, досягла 498 випадків.

«Навіть на заходах міжнародного рівня (відкриття 64-го Всесвітнього газетного конгресу та 19-го Всесвітнього форуму редакторів) у присутності Президента України мало місце застосування грубої фізичної сили до журналістів»,- зазначають автори маніфесту.

Вони наголошують на «перманентній бездіяльності та нехтуванні своїми професійними обов’язками з боку правоохоронних органів» при розслідуваннях правопорушень і злочинів, вчинених проти журналістів чи ЗМІ, та на чіткій тенденції не пов’язування таких злочинів із професійною журналістською діяльністю та відмовою порушувати кримінальні справи за статтею 171 Кримінального годексу. «Правоохоронці, у переважній більшості випадків, лише імітують розслідування порушень прав журналістів»,- зазначається в маніфесті.

Автори документу вимагають від Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України гарантувати в Україні дотримання та практичну реалізацію чинного законодавства щодо професійної журналістської діяльності та роботи ЗМІ. Вони також вважають, що керівництво України має власним прикладом демонструвати дотримання принципу верховенства права та законності у взаємостосунках із журналістами та ЗМІ.

Від правоохоронних органів автори маніфесту вимагають, зокрема, брати під особливий контроль всі виявлені випадки протиправних діянь та злочинів, вчинених проти журналістів та ЗМІ.

Як йдеться в повідомленні, 2 квітня Незалежна медіа-профспілка відправила текст маніфесту з 383-ма підписами громадян України, Росії, Білорусі та інших країн, зібраними 22 – 28 березня під час проведення у Києві Х Міжнародного фестивалю документального кіно з прав людини Docudays UA, Президентові України Віктору Януковичу, прем’єр-міністру Миколі Азарову, голові Верховної Ради Володимиру Рибаку, міністру внутрішніх справ України Віталію Захарченку, генеральному прокурору Віктору Пшонці, голові Служби безпеки України Олександру Якименку.

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