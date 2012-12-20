За рік убили 88 журналістів та 46 блогерів

01:04, 20 грудня 2012
Світ
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За даними організації «Репортери без кордонів» у 2012 році було убито 88 журналістів та 46 блогерів.

Це є найгіршим показником з 1995 року, коли організація почала робити щорічні підсумки агресії проти журналістів

Як зазначено у офіційному прес-релізі організації, переданому УНІАН, цього року було у світі заарештовано 879 журналістів, 1993 журналісти фізично постраждали або отримували погрози у зв'язку з професійною діяльністю, 38 журналістів викрадено, 73 журналісти змушені були покинути свої країни через переслідування.

Крім того, у світі цього року вбили 6 технічних медіа-працівників та заарештували 144 блогери.

«Репортери без кордонів» констатують, що протягом 2012 року значно зросла агресія проти журналістів. Зокрема, кількість журналістів, убитих у зв'язку з професійною діяльністю, зросла на 33% порівняно з показником 2011 року. Найбільше журналістів постраждало в регіонах Близького Сходу та Північної Африки (26 убитих), Азії (24 вбитих) і в країнах на південь від Сахари (21 убитий). Зниження кількості вбитих журналістів зафіксоване лише в західній півкулі.

В організації зазначають, що це найгірші показники з 1995 року, коли «Репортери без кордонів» почали підбивати щорічні підсумки і зводити цифри нападів на журналістів у світі. Кількість журналістів, убитих або загиблих у 2011 році, становила 67, у 2010 - 58, у 2009 - 75. Попередній рекорд було зафіксовано у 2007 році, коли було вбито 87 журналістів. 88 журналістів, убитих у 2012 році, втратили життя під час висвітлення війни і бомбардувань, або були вбиті угрупованнями, пов'язаними з організованою злочинністю (включаючи незаконний обіг наркотиків), ісламістськими бойовиками, або за наказом корумпованих чиновників.

"Причиною безпрецедентної кількості журналістів, убитих в 2012 році, стали переважно війна в Сирії, хаос в Сомалі, і насильства талібів в Пакистані," - заявив генеральний секретар «Репортерів без кордонів» Крістоф Делуар.

"Безкарність осіб, винних у порушеннях прав людини, зокрема, права на свободу інформації, стимулює збільшення цих порушень", - додав К.Делуар.

За даними «Репортерів без кордонів», цього року жертвами насильства стали виробники всіх видів новин. Сильно постраждали також блогери і представники громадянської журналістики - 47 убитих в 2012 році, порівняно з 5 убитими блогерами в 2011 році. Найбільше блогерів та громадянських журналістів (44) вбито цього року в Сирії. Ці чоловіки і жінки виступають як репортери, фотографи і відеожурналісти, день у день документуючи своє життя, репресії уряду проти своїх опонентів тощо. Якби не їхня діяльність, сирійський режим міг би нав'язати повну ізоляцію певних регіонів від появи в новинах, продовжуючи масові вбивства в таємниці.

При підведенні підсумків «Репортери без кордонів» використовували докладну інформацію, зібрану в ході свого моніторингу порушень свободи інформації протягом року. Жертвами були журналісти і блогери, які загинули у зв'язку зі збором і розповсюдженням новин та інформації. «Репортери без кордонів» не включають, що були випадки, коли журналістів і блогерів вбивали виключно у зв'язку з їх політичною чи суспільною діяльністю, або з інших причин, не пов'язаних з наданням інформації та новин. «Репортери без кордонів» продовжують розслідувати інші випадки, щодо яких вони досі не змогли отримати достатньо інформації, необхідної для прийняття рішення.

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