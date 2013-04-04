Суд переніс розгляд скарги на вирок Павличенкам

Апеляційний суд Києва на 18 квітня переніс розгляд скарги на вирок Дмитру та Сергію Павличенкам, засудженим за вбивство судді Шевченківського районного суду столиці Сергія Зубкова.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий суддя.

Під час засідання 18 квітня суд планує допитати ряд експертів, які проводили експертизи у справі Павличенків.

Як повідомила у коментарі журналістам прокурор Наталія Сьома, суд переніс засідання у зв’язку з необхідністю допиту судово-медичного експерта та дактилоскопіста.

“За ініціативи суду у справі було ухвалено рішення про виклик і допит у судовому засіданні, яке призначено на 18 квітня, експертів, які проводили судово-медичне дослідження та дактископічну експертизу у справі. Вважаю рішення суду правильним”, - повідомила прокурор.

Вона також зазначила, що всього у даній справі було проведено більш як 100 експертиз.

Рішення про допит експертів було прийнято судом у зв’язку з заявою Д.Павличенка про те, що речові докази йому підкинули, а також йому не дали прочитати висновки судово-медичної експертизи при їх підписанні.

Разом з тим суд відмовив Д.Павличенку у задоволенні клопотання про виклик на допит понятих, які були присутні під час обшуку в його квартирі.

Водночас суд задовольнив клопотання Д.Павличенка про те, щоб під час розгляду скарги з нього зняли наручники.

Засідання суду 18 квітня розпочнеться об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, суддя Шевченківського районного суду Києва С.Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Д.Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина С.Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.

Разом з тим С.Павличенко в Апеляційному суді 31 січня заявив, що зізнався у вбивстві судді С.Зубкова під тиском слідства - явку з повинною з нього вибили електрострумом. Павличенко-молодший стверджує, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту.

По всій Україні відбулись акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.