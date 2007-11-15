Чоловік захопив заручницю і вимагає зв`язку з Ющенком

Невідомий чоловік, імовірно, житель Луганська, у віці до 30 років, сьогодні, близько 12:00 узяв в заручниці інспектора військово-облікового столу Ореховської сільської ради Лутугинського району (Луганська область). Як повідомляє Остров з посиланням на Обком , правопорушник вимагає переговорів з Президентом Віктором Ющенком або лідером БЮТ Юлією Тимошенко.

За даними представника Лутугинської районної державної адміністрації, цей громадянин прийшов на прийом до кабінету інспектора військово-облікового столу (жінка, 1967 року народження) з пакетом в руках.

"Увійшовши, закрив двері, потім облив бензином кабінет. Сказав, що має намір підпалити. Зараз він сидить удвох з нею в цьому кабінеті, нікого не пускає. Через вікно з ним ведуть переговори представники правоохоронних органів і місцевої влади. Він висловив їм свої вимоги: 2 хвилини зв`язку з Президентом або Тимошенко, або прямий ефір на центральних каналах. Для чого, поки не відомо", – розповів представник.

У Управлінні Міністерства внутрішніх справ в Луганській області даний факт підтвердили.