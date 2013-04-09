У Тарути забрали 29 гектарів землі у Пуща-Водиці

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Оболонського району столиці, Київрада наприкінці 2007 року уклала з ТОВ «Хокейний клуб «Сокіл Київ» договір оренди на майже 29 га землі вартістю майже 50 млн. грн по вул. Міській у Пуща-Водицькому лісництві Святошинського лісопаркового господарства для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу з льодовим стадіоном і адміністративною будівлею.

Прокурорською перевіркою встановлено, що будівництво спорткомплексу й досі не розпочато та з червня 2012 року хокейний клуб систематично не сплачує орендну плату.

Згідно з інформацією Державної податкової інспекції в Оболонському районі Києва, розмір боргу за оренду землі становив майже 1 млн грн. Згідно з законодавством, систематична несплата земельного податку або орендної плати є підставою припинення права користування земельною ділянкою.

Як відомо, власником хокейного клубу "Сокіл" є Сергій Тарута.