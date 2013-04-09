У житловому будинку на Львівщині знайшли трупи шістьох молодих людей
13:08, 09 квітня 2013Суспільство
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У житловому будинку селища Івано-Франкове на Львівщині виявили трупи шістьох молодих людей.
У селищі Івано-Франкове Яворівського району Львівщини в одному з приватних житлових будинків місцевими жителями сьогодні, 9 квітня, вранці були виявлені тіла шістьох молодих людей – п’ятьох чоловіків і дівчини.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.За отриманою інформацією, правоохоронців повідомили про страшну знахідку місцеві жителі. На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються особи загиблих, також проводяться заходи щодо встановлення причин та обставин загибелі людей.
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