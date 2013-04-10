Вартість торгівельних площ у Києві (по районах)

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 715 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський район, де середня ціна продажу становила 3 613 дол./кв. м.

За даними компанії, за цей період вартість продажу торгівельних приміщень в Печерському районі зросла на 1,55% (55 дол.) – до 3 613 дол./кв. м, у Шевченківському районі – знизилася на 1,49% (47 дол.) – до 3 103 дол./кв. м, у Подільському районі – знизилася на 2,40% (72 дол.) – до 2 929 дол./кв. м, у Голосіївському районі – зросла на 3,70% (92 дол.) – до 2 578 дол./кв. м, у Деснянському районі – знизилася на 2,12% (40 дол.) – до 1 850 дол./кв. м, у Святошинському районі – зросла на 1,60% (28 дол.) – до 1 782 дол./кв. м, у Дарницькому районі – зросла на 1,48% (25 дол.) – до 1 715 дол./кв. м, в Оболонському районі – зросла на 3,54% (77 дол.) – до 2 254 дол./кв. м, у Солом’янському районі – зросла на 1,63% (30 дол.) – до 1 871 дол./кв. м, у Дніпровському районі – зросла на 2,28% (42 дол.) – до 1 887 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість продажу торгівельних приміщень (не в ТЦ) на вторинному ринку Києва в лютому 2012 року зросла на 0,17% – до 2 316 дол./кв. м.