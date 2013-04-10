Україна випустила 10-річні євробонди на $1,25 мільярда

Україна здійснила розміщення 10-річних суверенних євробондів на 1,25 млрд доларів США з дохідністю 7,5%, повідомили УНІАН кілька джерел на фінансовому ринку.

Організаторами чергового розміщення суверенних євробондів виступили банки JP Morgan, Citi, Sberbank CIB і VTB.

Про плани щодо цього розміщення напередодні повідомили учасники фінансового ринку.

На думку інвестиційних аналітиків, на даний час на зовнішніх ринках склалася дуже сприятлива ситуація, оскільки низькі базові ставки і високий «апетит до ризику» стимулюють інвесторів до пошуку високодохіних інструментів.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року Україна провела успішне дорозміщення 10-річних суверенних євробондів на 1 млрд дол. з дохідністю 7,625%.

Наприкінці листопада 2012 року країна також здійснила випуск десятирічних єврооблігацій на 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних.

У вересні 2012 року уряд провів дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму липневого випуску євробондів з погашенням у липні 2017 року до 2,6 млрд дол. з 2 млрд дол. Дохідність дорозміщених паперів у вересні становила 7,46%.

У 2013 році, за прогнозом Мінфіну, Україна може запозичити на зовнішніх ринках близько 34,2 млрд грн, що за поточним курсом становить близько 4,3 млрд дол. США.

На погашення зовнішнього і внутрішнього боргу Україні у поточному році необхідно направити приблизно 13,7 млрд дол. порівняно з 12 млрд дол. у 2012 році.