Fitch присвоїло євробондам ДТЕК Ахметова рейтинг «В»

Рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло 5-річним євробондам найбільшої енергетичної холдингової компанії «ДТЕК» на 600 млн дол. із купоном 7,875% пріоритетний незабезпечений рейтинг «В» і рейтинг поворотності активів "RR4".

Згідно з повідомленням, яке має в своєму розпорядженні УНІАН, надходження від випуску буде спрямовано на рефінансування облігацій на 500 млн дол., випущених у 2010 році з погашенням у 2015 році, і для фінансування капітальних витрат ДТЕК, обігового капіталу, нових придбань та інших загальних корпоративних цілей.

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Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці березня ДТЕК розмістив 5-річні євробонди на 600 млн дол. Гарантами виконання зобов'язань емітента за позикою стали DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd і DTEK Trading Ltd. Організаторами випуску паперів є, зокрема, ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ і Сбербанк Росії.

Раніше ДТЕК заявив про намір провести рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, випущених у 2010 році на 500 млн дол. із погашенням у 2015 році, за рахунок випуску нових паперів.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», що належить бізнесмену Рінату Ахметову.