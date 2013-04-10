В Одеському СІЗО помер ув'язнений

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

За даними прес-служби, цей ув'язнений 26 березня був етапований із Біляївського райвідділу міліції до Одеського слідчого ізолятора, де 9 квітня помер у медичній частині.

«При огляді місця події, за участю працівників прокуратури Одеської області, на тілі померлого тілесних ушкоджень не виявлено, що також підтверджено судово-медичним експертом, який проводив огляд і розтин трупу», – повідомили в прес-службі.

У прес-службі стверджують, що попередня причина смерті – гнійний менінгіт, інкубаційний період розвитку якого – не менше одного місяця. Детальніші висновки будуть зроблені за результатами гістологічних досліджень.

9 квітня відомості про смерть ув'язненого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Малинівський райвідділ ГУ МВС в Одеській області проводить перевірку, хід якої контролює прокуратура області.

Водночас, деякі ЗМІ повідомили, що ув'язнений помер через побої.

Як повідомляв УНІАН, раніше прокуратура Одеської області повідомляла, що 26 березня деякі інтернет-видання опублікували інформацію про те, що співробітники управління Державного департаменту пенітенціарної служби України в Одеській області завдали цьому ув'язненому тілесні ушкодження.

«У зв'язку з цим повідомляємо, що прокуратурою області проведена перевірка, за результатами якої факт отримання ув'язненим тілесних ушкоджень у вигляді гематоми під оком підтвердився», – повідомляла прес-служба прокуратури.

У прес-службі стверджували, що 23-річний ув'язнений перебуває в медичній частині слідчого ізолятора, де йому надається відповідне медичне лікування. Повідомлялося, що проводиться службове розслідування за цим фактом і йде перевірка щодо встановлення осіб, які завдали ув'язненому тілесні ушкодження.

За словами дружини ув'язненого, в нього – тріщини кісток носа і пошкодження черепа. За словами жінки, в санчастину постраждалого доставили майже через тиждень після побиття.

Як пояснювали в управлінні Державного департаменту пенітенціарної служби України в Одеській області, співробітники СІЗО 20 березня застосували до постраждалого фізичні дії в зв'язку з тим, що він не хотів віддавати заборонений предмет – мобільний телефон, поводився зухвало, відмовляючись виконувати вимоги працівників СІЗО.